  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:01 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": لماذا لم ترجع السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن؟!

عكاشة

"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

النقيب ماجد عبد الرازق

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

سمية الخشاب

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

مواقع التواصل

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير

آخر الأخبار

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

الأرصاد تحذر من المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

حذر المتحدث باسم الحكومة السودانية حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد بالبلاد.
واتهم المتحدث في تصريحات أوردتها قناة «سكاي نيوز عربي»، مساء الأحد، جهات ومنظمات خارجية مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة بجمع أموال كبيرة لتمويل الاحتجاجات أمام القيادة العامة للجيش.
وتابع: «لدينا معلومات موثقة حول حجم الأموال التي أنفقت لتمويل الحشد أمام القيادة العامة للجيش، والمخطط استهدف حشد مليون مواطن في باحة القيادة العامة للجيش واعتصامهم إلى أن يستجيب الجيش لمطالبهم».
وذكر أن «تجمع المهنيين لا يعترف بالحكومة وهدفه إسقاطها فقط مما يدل على رفضهم للحوار، والتصورات للحل السياسي بمعادلة التداول السلمي للسلطة لن يتم إلا عبر الانتخابات».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد لريهام سعيد عن قضية شيرين عبد الوهاب
» تعليق ناري لـ عمرو أديب على تهديد مسئول قطري بهذا الأمر
» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"
» السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير
» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"
» صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»
» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة
» فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك
» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين