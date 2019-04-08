الأمطار والسيول تدمر أكثر من 400 منزل في تايلاند

08 أبريل 2019 - 12:00 ص

ذكرت صحيفة «Nation» نقلاً عن إدارة الوقاية من الكوارث الطبيعية أن ?الأمطار? الغزيرة دمرت ما لا يقل عن 411 منزلاً في تسع مقاطعات في ?تايلاند?.



وأوضح مدير مركز الوقاية من الكوارث الطبيعية تشابول تيتسيك «أننا ننسق الآن الإجراءات مع السلطات المختصة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب لجميع الضحايا».



ولفت إلى أن السلطات تجري الآن تقييما للأضرار الناتجة عن الأمطار، وذلك لتعويض السكان عن الخسائر التي لحقت بهم.

