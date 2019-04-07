  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:02 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

"أديب": لماذا لم ترجع السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن؟!

عكاشة

"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

النقيب ماجد عبد الرازق

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

سمية الخشاب

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

مواقع التواصل

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

البرلمان

على غرار «الوزير».. برلمانيون يطالب بسحب سيارات الوزراء والمحافظين

اغتصاب

تصوير اغتصابها..اختطاف مصرية تعمل بوزارة الدفاع في الكويت

أرشيفية

المحامية تخلع زوجها الديوث بعد شهر العسل

سمية الخشاب

غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»

الدولار

الدولار فى النازل.. والغلاء «واجع» المنازل

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

آخر الأخبار

النقيب ماجد عبد الرازق
النقيب ماجد عبد الرازق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط بندقية تركي و2 خرطوش بزمام غرب أسيوط

#

"أمن الشرقية" يضبط تاجر مخدرات قبل ترويجه 10كيلو حشيش

#

مصرع عامل سقط من أعلى مبنى مصنع بالعاشر

#

سائق يدهس زوجته بعد أن ألقاها من السيارة

قال أحمد عبدالرزق، والد الشهيد الرائد ماجد عبدالرازق، إنه أثناء ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها، جاء إليه اتصال أخبره باستشهاد نجله، مضيفًا: «لا أملك شيئا سوى القول لله ما أعطى ولله ما أخذ، إن شاء الله يكون شفيع لنا في الجنة».
وطالب والد الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأحد، الدولة بإعداد آلية لوقف سقوط المزيد من الشهداء.
واستشهد اليوم الأحد النقيب ماجد أحمد عبدالرازق محمد، معاون مباحث قسم النزهة، وأصيب فردا شرطة بعدما أطلق عليهم مسلحون مجهولون أعيرة نارية تجاههم من بندقية آلية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول رد لريهام سعيد عن قضية شيرين عبد الوهاب
» تعليق ناري لـ عمرو أديب على تهديد مسئول قطري بهذا الأمر
» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"
» السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير
» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"
» صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»
» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة
» فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك
» «دعاء» تستغيث: أنقذوني من سجن أبوغريب
» ضبط شخص بتهمة النصب بـ 30 مليون

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين