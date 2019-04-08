"أديب": لماذا لم ترجع السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن؟!

08 أبريل 2019 - 12:50 ص

تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن سبب عودة السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن، قائلا: "ريقنا نشف، وعملنا مليون إجراء لزيادة التأمين".

وناشد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، الروس عودة السياحة الروسية إلى مصر، لافتا إلى أنه على الرغم من مقتل السفير الروسي في أنقرة إلا أن روسيا لم تتخذ إجراء ضدهم.

