الخطيب يكشف عن "بديل لاسارتي" في الأهلي

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لاسارتي

أكد الناقد الرياضي إيهاب الخطيب أن مارتن لاسارتي - المدير الفني للنادي الأهلي - سوف يرحل عن الفريق في كافة الأحوال .

وأضاف في لقاء مع برنامج "الحكاية" المذاع على "MBC مصر": "لاسارتي راحل راحل .. ولكن إذا ساعدته النتائج فسوف يبقى لنهاية الموسم على الأكثر ، لكن هناك قناعة داخل مجلس إدارة الأهلي أنه ليس الرجل المناسب".

وتابع: "سوف يتاح له قيادة الفريق حتى مباراة (بيراميدز) فإذا ساءت الأمور ستتم إقالته وسيتولى الأهلي مدير فني أجنبي عمل بالنادي من قبل".

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