  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:06 ص
بحث متقدم
إسماعيل محمود

تعرف على وصية الفنان "إسماعيل محمود" المكونة من 3 كلمات

التفاصيل الكاملة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2019

أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

لاسارتي

الخطيب يكشف عن "بديل لاسارتي" في الأهلي

أزارو

كنت بسخن في منتهى النشاط ولما نزلت الملعب حصلتلي حاجة غريبة

الأهلي

عمرو أديب يستفز جماهير الأهلي بتصريح جديد

عكاشة

"عكاشة": هذا الأمر الخطير سبب إحباط المواطنين

عمرو أديب

"أديب": لماذا لم ترجع السياحة الروسية إلى مصر حتى الآن؟!

النقيب ماجد عبد الرازق

بالفيديو.. أول تعليق من والد شهيد قسم النزهة

سمية الخشاب

المملكة تكشف حقيقة منح سمية الخشاب "ختم الرسول"

مواقع التواصل

خبير أمن معلومات يكشف خطورة مواقع التواصل

أول ضحايا "رامز جلال" تكشف مفاجأة عن فكرة المقلب

الصفحة الأخيرة

التفاصيل الكاملة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2019
التفاصيل الكاملة لبرنامج رامز جلال في رمضان 2019

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا الفيضانات بإيران

#

تسريبات جديدة من برنامج «رامز جلال».. وأبرز ضحاياه

#

كشف هوية الإعلامية التي ستوقع بضيوف رامز جلال

#

غضب بسبب حرمانية مقلب "رامز جلال" بعد تسريب فكرته

رامز جلال

كشفت الفنانة شهيرة حقيقة ما رددته وسائل إعلامية حول ظهورها في برنامج رامز جلال الجديد ، مؤكدة أنها ظهرت بالفعل.

وقالت "شهيرة" في تصريحات صحفية: ""صوّرت بالفعل حلقة ضمن برنامج مقالب رامز جلال  الجديد، المقرر عرضه في رمضان المُقبل".

ورفضت شهيرة الكشف عن فكرة المقلب، أو كشف أي تفاصيل عنه، قائلة: "مش هكشف السر، دي أمانة" حسب "مصراوي".

وكشفت "شهيرة" مفاجأة عن فكرة البرنامج ، مؤكدة أن كثير مما نشر في وسائل الإعلام حول فكرة المقلب غير صحيح ، وبخاصة ما تردد حول تصويره في مكان "تحت الأرض".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

مصر.. بلا إدمان

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ما لا تعرفه عن إسماعيل محمود .. والده شيخ .. وهاجم "التوريث" الفني
» أول رد لريهام سعيد عن قضية شيرين عبد الوهاب
» تعليق ناري لـ عمرو أديب على تهديد مسئول قطري بهذا الأمر
» "فيسبوك بيكسب من مصر 1300 دولار في الدقيقة"
» السودان تحذر من حرب أهلية بسبب هذا الأمر الخطير
» شاهد: "الطفل حزلقوم" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
» الزمالك وحسنية أغادير المغربي يتعادلان سلبيًا بـ"الكونفيدرالية"
» صدمة جديدة للأهلي قبل مواجهة «صن داونز»
» غضب عارم بعد إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»
» إسرائيل تعتزم فرض إغلاق على الضفة وغزة
» فيديو.. إهانة «أتاتورك» على يد مصريين تفجر ثورة غضب بين الأتراك

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين