أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

08 أبريل 2019 - 08:57 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم 8 فبراير.



وسجل الدولار 17.24 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع، اليورو 19.53 للشراء، 19.5 جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 22.67 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، والدينار البحريني 45.7825 جنيه للشراء 46.0477 جنيه للبيع.