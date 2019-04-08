أسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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البنك المركزي

الدولار

أسعار

العملات

الجنيه

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال تعاملات اليوم 8 فبراير.
وسجل الدولار 17.24 جنيه للشراء، و17.36 جنيه للبيع، اليورو 19.53 للشراء، 19.5 جنيه للبيع، الجنيه الإسترلينى 22.67 جنيه للشراء، و22.95 جنيه للبيع، والدينار البحريني 45.7825 جنيه للشراء 46.0477 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الفرنك السويسرى 17.338 جنيه للشراء 17.4595 جنيه للبيع، الريال السعودى 4.58 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، الدينار الكويتى 56.83 جنيه للشراء، 57.16 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتى 4.7007 للشراء و4.7279 جنيه للبيع؛ والريال العماني 44.8288 جنيه للشراء 45.0909 جنيه للبيع.

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