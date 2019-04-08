» الليثي يفاجيء فنان شهير أمام شقيقتيه: تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟

08 أبريل 2019 - 09:04 ص

فاجأ الإعلامي عمرو الليثي ضيفه بسؤال صادم أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" رفقة أسرته.



واستضاف "الليثي" الفنان الشاب محمد عادل "ميدو" وشقيقتيه اللتين تعملان في مجال الفن أيضًا.



و وجه "الليثي" سؤالًا لـ"ميدو": "تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟" .. ليرد "ميدو" : "لا طبعا مش موافق" .. ليحرجه الليثي بسؤال آخر: "إذا لماذا تقبل أنت أن تقدمها؟" .. ليرد قائلا: " "أحترم الفن بشكل عام، وأمي وأخواتي ممثلات، ولكني لا أرغب في رؤية واحدة من أخواتى البنات فى مشاهد ساخنة بالسينما"



وتابع: "من الممكن أن أقدم بعض المشاهد داخل العمل، ولكني أتفهم أي ملاحظات لزميلة لي أثناء تصوير العمل الفني".