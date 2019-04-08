» الليثي يفاجيء فنان شهير أمام شقيقتيه: تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟

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عمرو الليثي
عمرو الليثي

أحمد عادل شعبان

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الليثي

محمد عادل ميدو

فاجأ الإعلامي عمرو الليثي ضيفه بسؤال صادم أثناء استضافته ببرنامج "واحد من الناس" رفقة أسرته.

واستضاف "الليثي" الفنان الشاب محمد عادل "ميدو" وشقيقتيه اللتين تعملان في مجال الفن أيضًا.

و وجه "الليثي" سؤالًا لـ"ميدو": "تقبل يعملوا أدوار ساخنة؟" .. ليرد "ميدو" : "لا طبعا مش موافق" .. ليحرجه الليثي بسؤال آخر: "إذا لماذا تقبل أنت أن تقدمها؟" ..  ليرد قائلا: " "أحترم الفن بشكل عام، وأمي وأخواتي ممثلات، ولكني لا أرغب في رؤية واحدة من أخواتى البنات فى مشاهد ساخنة بالسينما"

وتابع: "من الممكن أن أقدم بعض المشاهد داخل العمل، ولكني أتفهم أي ملاحظات لزميلة لي أثناء تصوير العمل الفني".

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