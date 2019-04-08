"التموين"تزف بشرى للشباب قبل رمضان

08 أبريل 2019 - 09:08 ص

وزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية 250 سيارة متنقلة على شباب الخريجين من خلال لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة في المرحلة الأولى من إجمالي ألف سيارة كمنافذ تسويقية متنقلة، تمهيدا لتشغيلها قبل شهر رمضان.

وقالت الوزارة فى بيان لها أنه تم توزيع 250 سيارة متنقلة للشباب الخريجين الذين تم الموافقة عليهم باستيفاء كافة الشروط والأوراق للعمل في طرح السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% وبنفس أسعار المجمعات الاستهلاكية.

وتحصل السيارات على السلع من خلال شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية لتغطية كافة الاحتياجات على مستوى بل محافظات الوجه البحري والقبلي.

وتصل حمولة السيارات المتنقلة نحو طن ونصف حيث إن هناك نوعين من السيارات تشمل السيارات نصف مبردة ويقوم الشباب بدفع قيمة المقدم يصل نحو 36 ألف و500 جنيها والسيارة المبردة بالكامل ويقوم الشاب بدفع قيمة المقدم نحو 37الف و500 جنيه، حيث إنه من المقرر أن يصل صافي الربح للشباب الخريجين من خلال العمل على السيارات المتنقلة بحد أدنى نحو 4 آلاف و500 جنيها شهريا.

وتقوم وزارة التموين بالتنسيق مع رؤساء الأحياء في المحافظات لتحديد نقاط التمركز للسيارات والمناطق المستهدفة والمناطق الأكثر احتياجا وفي الميادين الرئيسية.بما يحقق الهدف من المشروع في القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المُحسّنة من خلال توفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة وخصوصًا للمناطق والأحياء العشوائية والقرى.

وتصل تكلفة المشروع الإجمالية ما بين 160 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر حيث يوفر 4 آلاف فرصة عمل.