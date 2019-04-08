لوفرين ينشر فيديو مثير لـ" محمد صلاح" والأخير يعلق

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الرياضة

ديان لوفرين ومحمد صلاح
صلاح ولوفرين

متابعات - أمينة عبد العال

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محمد صلاح

ليفربول

مدافع ليفربول

ديان لوفرين

نشر  ديان لوفرين، مدافع ليفربول علي حسابه الخاص علي " انستجرام"، مقطع فيديو للاعب العالمي المصري محمد صلاح وهو يتجول بالدراجة، في أحد شوارع مدينة ساوثمبتون الإنجلزية، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

لكن الأمر لم يكن كما اعتقد الجميع، فقد أوضح المصدر أن مشجعا لنادي ليفربول لمح في وقت متأخر من الليل شخصا يرتدي قميص "الريدز" عليه اسم محمد صلاح، ويسير في الشارع بدراجته الهوائية.

واقترب المشجع الذي كان يستقل سيارته من صاحب القميص الأحمر الشهير ليكتشف المفاجأة الكبرى وأنه يشبه صلاح بشكل كبير، سواء في طوله أو شكل جسمه أو حتى ملامح الوجه وطريقة تصفيف الشعر، ثم ألقى عليه التحية، وبادره بالسؤال "ماذا تفعل هنا يا صلاح؟"، مرددا اللقب الشهير لمهاجم ليفربول "مو صلاح مو صلاح".

ونشر لوفرين الفيديو على حسابه في إنستجرام، وقال في تعليق طريف "كان صلاح يحتاج قضاء بعض الوقت مع نفسه بعد مباراة الجمعة، فأخذ دراجته الهوائية وتجول في شوارع ساوثمبتون".

وعلق صلاح على فيديو لوفرين بوضع بعض الوجوه التعبيرية الضاحكة، التي تعبر عن إعجابه بالفيديو.

وجرى تصوير الفيديو بعد مباراة الجمعة، التي جمعت ليفربول بمضيفه ساوثمبتون، وانتهت لصالح "الريدز" بثلاثة أهداف مقابل واحد، والتي شهدت إحراز صلاح هدفه رقم 50 في البريميرليغ بعد صيام طويل.

ومنح هذا الفوز الصدارة لأبناء يورغن كلوب بـ82 نقطة، بفارق نقطتين عن مطارده المباشر مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

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