» فنانة شهيرة: أنا خارباها قدام الناس ومن وراهم كمان

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سما المصري
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سما المصري

عبرت الفنانة سما المصري عن استيائها الشديد من الحملة التي طالتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها تقديم أدعية دينية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : "الناس اللي زعلانة عشان هاعمل أدعية دينية في رمضان وبتقول إني منافقة واذاي هاطلع بأدعية وفي نفس الوقت باطلع بالبرجين؟".

وأضافت: "أحب أقولكم إني فعلا هاعيش حياتي عادي ببرجين أو أي حاجه أنا عايزه أعملها وفي نفس الوقت هاعمل أدعية زي مانا عايزه واللي أخد صك احتكار الدين له يطلع يوريهولي....أنا أبقي منافقة صحيح لو طلعت بوجه قدام الناس وبوجه آخر من وراهم لكن أنا واضحة وصريحة وباطلع بكل وجه يخطر علي بالي قدام الناس مش عاملة شيخة قدام الناس ومن وراهم خرباها...لا أنا ياعم انت وهو خارباها قدامكم ومن وراكم ولا تزعلوا.....كل واحد باه يخليه ف نفسه وربا اللي هيحاسبني مش حضراتكم...بس خلاص....واللي أنا عايزاه هعمله واللي يعمل زينا نقوله ياعمنا".

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