"علاء مبارك" يوجه رسالة للأهلي

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عبر علاء مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن دعمه للأهلي في أفريقيا، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام ما ميلودي صن داونز السبت، رغم تشجيعه فريقا آخر.

وكتب "مبارك"، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "معاك يا أهلي في أفريقيا وبالروح القتالية تسعدنا"، وأضاف في نفس التغريدة قائلا: "يا رب"، في إشارة إلى تمنياته بأن يقلب الفريق الأحمر الطاولة في الإياب .

وكشف نجل الرئيس المصري السابق عن هوية الفريق الذي يشجعه، في معرض رده على تغريدة قال فيها أحد متابعيه: "أول مرة أشوف واحد بيشجع الإسماعيلي يساند الأهلي ".

ورد علاء مبارك على تغريدة المتابع موضحا موقفه من الناديين: "بشجع الإسماعيلي، ولكن مع الأهلي في أفريقيا"، على حد تعبيره .



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