زيادة في عائد الغرف الفندقية 18%

08 أبريل 2019 - 10:15 ص

أكدت تقارير سياحية أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على الغرف الفندقية.

وتوقع تقرير صادر من كوليرز إنترناشيونال، نمو متوسط العائد للغرف الفندقية، بمناطق القاهرة والإسكندرية والغردقة وشرم الشيخ خلال العام الجاري 18%.

وأوضح التقرير أن الفنادق والقرى السياحية بالمدن الأربع حققت نموًا في متوسط الإيراد لكل غرفة متاحة خلال الشهرين يناير وفبراير بمعدل 39%، وترى كوليرز، أن معدل العائد المتوقع للغرفة سيبلغ ذروة النمو في الغردقة بـ23% وشرم الشيخ 19% والإسكندرية 18% والقاهرة 11%.



