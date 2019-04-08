«برج العرب» يصدم الأهلي قبل موقعة صن داونز

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أرسلت إدارة ملعب برج العرب، خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تعتذر  فيه عن استضافة لقاء الأهلي وصن داونز المقرر إقامته يوم السبت في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان مقررًا إقامة اللقاء على الملعب الواقع في الإسكندرية لكن سوء أرضيته جعلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يطلب من نظيره المصري نقل المباراة إلى ملعب آخر.

ونقلت المباراة إلى ملعب الجيش بالسويس لكن الأهلي طلب إعادتها لملعب برج العرب وهو ما وافق عليه كاف رسميًا يوم الأحد.


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