08 أبريل 2019 - 10:21 ص

أعلنت الرقابة المالية عن مد فترة الطرح لـ"سبيد " حتى غد.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد فترة الطرح العام لأسهم شركة سبيد ميديكال ببورصة النيل لنهاية جلسة الثلاثاء المُقبل، وذلك بعد أن انتهت فترة الطرح الخميس الماضي بمعدل تغطية أقل من المطلوب لتنفيذ الطرح بنشرة الاكتتاب، بنسبة 32.7% من أسهم الطرح العام، مقدمة من نحو 75 عميلًا.

و يعتبر أقل من المنصوص عليه بنشرة الطرح البالغة 100 عميل، وقال محمد لطفي، العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن الشركة تبحث مع “الهيئة”، والبورصة إذا ما كان سيتم إعطاؤها مهلة أخرى لتغطية الطرح بشكل أكبر أم لا.



