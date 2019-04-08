"البرادعي" يدعو شعوب الثورات العربية للتكاتف

عمرو محمد
وجه الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، رسالة إلى من يدعي أن الثورات العربية "مؤامرة".
وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "فى سبع سنوات انتفضت الشعوب فى سبع دول بحثاً عن الحرية والكرامة: تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن والسودان والجزائر".
وتابع: "أرجو أن يتوقف البعض عن حديث "المؤامرة" الممجوج وان يدرك الجميع شعوباً وحكومات الخطر المحدق بنا وأهمية التكاتف و تجاوز الخلافات".
وأتم تغريدته بقوله: "المنطقة تتآكل نصب أعيننا" .
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