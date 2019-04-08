"المحافظين" يحمل محافظ الغربية والصرف مسئولية موت الأطفال في البلاعات

08 أبريل 2019 - 10:43 ص

أعرب صبري جاد، قيادي حزب المحافظين بالغربية عن أسفه الشديد بشأن موت الأطفال والمواطنين في بلاعات الصرف الصحي المتهالكة بعد وفاة طفل في كفر الزيات ومن قبلها حادثة المحلة.

وحمل جاد، محافظ الغربية والمسئولين مسئولية هذا التخاذل الذي يدفع ثمنه الأبرياء حيث حذرت الأمانة بالغربية بخصوص هذا الشأن وقد تقدم أمين الحزب ببلاغ وشكوى للمحليات بتاريخ العاشر من مارس الماضي تحت رقم 971 صادرة من مجلس المدينة آلى الصرف الصحي ولم يتخذ أي إجراء.

ويطالب أمين مركز زفتى، وزير التنمية والرقابة الإدارية بالتحقيق في الواقعة محل التخاذل والتقاعس الذي يودي بحياة المواطنين واتخاذ اللازم.



