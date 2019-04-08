"الوزراء" يعلن الطوارئ لاستقبال شهر رمضان

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متابعات- حنان حمدتو

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مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

يجتمع  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، بعدد من الوزراء والقيادات المعنية  بشأن ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان المعظم.

وقال المجلس فى بيان، إن الحكومة تعمل على النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وإحداث نقلة نوعية في العناصر الأساسية للمنظوم سواء المناطق اللوجستية أو الأسواق المجمعة، بما يُتيح توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع، لافتًا إلى أن خطط الدولة في هذا المجال تشهد تكاملًا، حيث يُساهم المشروع القومي للطرق في تنفيذ طرق جديدة والارتقاء بجودة طرق أخرى، بما يدعم جهود تنمية التجارة الداخلية، وتيسير حركة النقل بين المحافظات.


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