بالصور.. "المحافظين" يدشن أمانة جديدة بالإسماعيلية

08 أبريل 2019 - 10:51 ص

دشن حزب المحافظين أمانة الإسماعيلية، بحضور المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب، والمستشار محمد عبد المولى النائب الأول لرئيس الحزب، وعدداً من قياداته، مقره فى محافظة الإسماعيلية، فى إطار سياسات الحزب للتوسع فى كافة محافظات الجمهورية، لفتح مجالات للتواصل مع المواطنين.

وقال المهندس أكمل قرطام، فى كلمته، إن الحزب يؤكد رفضه للتعديلات الدستورية شكلاً وموضوعاً، لاعتبارها عدواناً صريحاً من مجلس النواب على المقومات الأساسية للدستور، واخلالاً بالتوازن الذى يمثل جوهره.

وأضاف "قرطام"، أن استقرار الدولة هو أهم أولويات الحزب مشيرًا إلي أن النظام والحرية وجهان لعملة واحدة بهما يتحقق التوازن في المجتمع، فالحرية تحتاج للنظام القوي حتى لا تسود الفوضى، وإذا غابت الحرية يسود الاستبداد والعنف.

وتابع، أن النظام الدستورى الديمقراطى هو الركيزة الأساسية للدولة المدنية الحديثة؛ للحاق بالدول المعاصرة، وأوضح أنه إذا غاب التوازن بين السلطة والشعب عن الدساتير والقوانين أصبحت هي والعدم سواء.

وأشار رئيس الحزب، إلى أن ذلك التوازن يصنعه الشعب نفسه من خلال توكيله للجنة تأسيسية أصلية تضع المقومات الأساسية والخطوط العريضة للدستور، طبقًا لمبدأ سيادة القانون.

وأوضح، أن سلطة الشعب في الاختيار هي ما تضفي على القوانين مشروعية دستورية وقانونية، إذ يتطلب وضع القوانين أن تنال الرضا الشعبي العام؛ حتى تؤدى إلى استقرار الدولة والمجتمع.

كما أكد أن اللجنة التأسيسية الأصلية التى اختارها الشعب، تكمن وظيفتها تقوم على التواصل مع قيادات الشعب لكى يحدث توازن من القوى المختلفة، و يتم الاتفاق على قواعد دستورية ثابتة، يتبعها بعد ذلك استفتاء، ليتحقق التوازن، ولا يحق بعد ذلك لأي من اللجان الدستورية الفرعية أن تدخل التعديلات على ما أقره الشعب.

فيما قال المستشار محمد عبد المولى، النائب الأول لرئيس الحزب، إن أفكار حزب المحافظين نابعة من حب الوطن، مؤكدًا أن "المحافظين" لايتبني مبدأ المعارضة من أجل المعارضة فقط بل يتحرى في تصديه لقضايا الوطن استخدام الآليات القانونية رغبة في البناء والمناقشة الفعالة التى تساعد في نقل الأفكار لحيز التنفيذ على أرض الواقع.

وأضاف "عبد المولى"، إلى أنه من الخطأ حصر أفكار حزب المحافظين في منطقة المعارضة أو وصفه بحزب الأقلية، مؤكدًا أن الحزب ينحاز لقضايا وأفكار عموم الشعب وهو الأغلبية الحقيقة التى تؤثر في صنع القرار.

وتابع، أن حزب المحافظين عندما أعلن عن استيائه من زيادة مدة الحبس الاحتياطي عن المدد المقررة، لم يكن يرغب في رفع شعارات جوفاء أو التهييج الشعبي، إذ وضع الحزب مشروع قانون"قاضي الحريات" لتنظيم ذلك الأمر، وهو ما يدل على الرغبة الحقيقية من الحزب في البناء والمشاركة الفعالة،

وشدد "عبدالمولى"، أنه لا مجال للمزايدة على وطنية الحزب فهدف الجميع هو بناء الوطن باختلاف مبادئهم، مشيرًا لأن تمسك حزب المحافظين بمادئه وأفكاره في الفترة الحالية يحتاج لتحمل بعض الصعاب، مؤكدًا أنه مهما زادت الصعاب لن يتخلى الحزب عن رسالته وقيمه التى أرساها دون خوف.

من جانبه قال مدحت الحوفي، أمين المحافظين بالإسماعيلية، في كلمته على التزامه بمباديء الحزب، مشيرًا إلى أن تمسك المحافظين بأفكاره وسياساته حتى خلال الفترات الصعبة هو خير دليل على أن الحزب يسعى لممارسة عمل سياسى حقيقى .

وعبر عن امتنانه للحزب وقياداته، على ثقتهم بتعيينه أمينًا لمحافظة الإسماعيلية، و تعهد أن يقوم بمهامه الحزبية في المحافظة على أكمل وجه.

حضر حفل التدشين، المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب ، والمستشار محمد عبد المولي، النائب الأول لرئيس الحزب، وعمرو الشريف ، نائب رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وشديد أبوهنديه ومصطفي كمال الدين حسين أعضاء مجلس النواب عن الحزب، وأحمد حنتيش، نائب رئيس الحزب لشؤون الإعلام، والدكتور أسامه عبدالمنعم، نائب رئيس الحزب لشئون الخدمات، ومصطفي بكير ، نائب رئيس الحزب لشؤون الشباب والرياضة، ومحمود خميس، مساعد رئيس الحزب ، وشعبان خليفه رئيس لجنة العمال، ورشا عمار رئيس لجنة الإعلام بالحزب، وكريم عبد العاطي رئيس لجنة شئون العضوية، وداليا فكري رئيس لجنة المرأة، وأحمد نجدي رئيس لجنة الشباب ، وكمال غالي رئيس لجنة الشئون الإدارية، ومدحت الحوفى أمين الحزب بالإسماعيلية، ومصطفي شحاته أمين دار السلام ، وعلاء حجاج أمين الدقهلية، ووالنائب اشرف عماره نائب البرلمان عن دائرة الإسماعيلية، ونبيل عبدالسلام نقيب المحامين بالإسماعيلية.



