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المنشآت السياحية: مذكرة لوزيرة السياحة بشأن تجاوز المحليات وكود الحريق

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المنشات السياحية
المنشات السياحية

أمينة عبد العال

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المحليات

المنشآت السياحية

وزيرة السياحة

تصدرت مشاكل تدخل المحليات فى نشاط المنشآت السياحية ، والإضرار بمصالحها دون وجه حق ،الإجتماع  الذى عقده عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، وبعض أعضاء مجلس الإدارة بمدينة رأس البر بدمياط ،  أمس الأحد ، مع مستثمرى  ومديرى  المنشآت والمطاعم السياحية  بمنطقة وسط وشمال الدلتا ومدن القناة .

حيث تعالت شكاوى المستثمرين من التدخل السافر من قبل بعض أجهزة المحليات فى نشاطها ، الأمر الذى كان وراء إصدار قرارات غير قانونية من قبل المحليات بالإغلاق ودون سند قانونى .

أكد الحاضرون للإجتماع ، أن هذه التجاوزات فاقت الحد ، وأن هذه الممارسات الخاطئة من قبل بعض المحليات ، تؤدى إلى تسريح العمالة لعدم قدرة المنشآت السياحية الوفاء بإلتزاماتها تجاه عمالها ، فضلاً عن عدم قدرة هذه المنشآت  سداد مستحقات الدولة من كهرباء ومياه ورسوم بيئة وتأمينات إجتماعية ، ومساهمات عمالية نتيجة لعدم تحقيق النشاط لأية إيرادات من جراء هذه التدخلات .

طالب الحضور من عادل المصرى ، رئيس الغرفة ، ضرورة التدخل لمصلحة أعضاء الغرفة والجمعية العمومية، وورفع هذه الشكاوى إلى الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، لعقد لقاء عاجل مع اللواء محمود شعراوى،  وزير التنمية المحلية ، لإصدار تعليماته بضرورة وقف هذه التجاوزات القانونية وإلتزام المحليات بمواد القوانين التى تؤكد على أن وزارة السياحة دون غيرها هى المعنية بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحى ، وإنها هى وحدها التى تحدد إختصاصات اللجان التفتيشية وأعضائها .

كما دعا  المستثمرين ومديرى المنشآت السياحية  ، إلى ضرورة تعديل كود الحريق الخاص بالمنشآت السياحية ليكون كوداً خاصاً بهم ، وعدم ربط هذا الكود بما يتم تطبيقه على المنشآت الفندقية  لوجود العديد من الإختلافات والفوارق بين  مبانى المنشآت السياحية والفندقية ، مؤكدين على أن هذا الكود الحالى يؤدى إلى وقف نشاط العديد من المنشآت لصعوبة تطبيقه وعدم ملائمته على أرض الواقع .

من جانبه  أكد عادل المصرى ، رئيس غرفة المنشآت السياحية ، إتفاقه مع كل ما أورده أصحاب ومستثمرى ومديرى المنشآت السياحية  من مشاكل التى أصبحت مشاكل مزمنة وتحتاج إلى تدخل  حقيقى من قبل الحكومة ، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد بين أعضاء الحكومة تناغماً وتنسيقاً وتعاوناً كبيراً يمكن من خلاله حل هذه المشاكل .

أوضح المصرى ، أن الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة السياحة ، تعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه القطاع السياحى بشكل عام ، وإنها حريصة على رفع كل المعاناه التى يتعرض لها القطاع السياحى ، من خلال  التشاور والتنسيق مع زملائها بالحكومة المعنيين وذوى الإرتباط المباشر وغير المباشر مع القطاع السياحى .

أشار رئيس غرة المنشآت أن الغرفة قد أعدت مذكرة تتضمن كافة المشاكل التى تتعرض لها المنشآت السياحية ، وكذلك الحلول المقترحة -  من وجهة نظر الغرفة – لعرضها على وزيرة السياحة عقب عودتها من رحلتها للأردن ، كما إننا سنقوم بعرض أيضاً هذه المذكرة وما تتضمنه من مشاكل على مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغرف السياحية فى الإتماع المقبل ، لتدعيم موقف المنشآت فى طلباتها الشرعية والقانونية ، وأن المجلس لن يتوانى عن تحقيق مطالب أعضاء جمعيته العمومية ، والتأكيد على أن المنشآت والمطاعم السياحية ، أحد الأذرع الهامة فى صناعة السياحة المصرية والتى تعد رافداً أساسياً سواء فى إستقطاب العمالة أو فى سداد كافة الإلتزامات المستحقة عليها للدولة ، بخلاف المطاعم الشعبية الخاضعة للمحليات التى لا تطبق عليها الرسوم والضرائب وغيرها ممن تقع على المنشآت والمطاعم السياحية .

حضر الإجتماع هشام وهبة ، عضو مجلس الإدارة ،وعلى كامل منصور ، رئيس فرع غرفة المنشآت السياحية بوسط وشمال الدلتا ومدن القناة ، وأحمد الناظر ، الأمين العام للغرفة الرئيسية بالقاهرة


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بالصور.. مشاكل تدخل المحليات وكود الحريق تتصدران إجتماع غرفة المنشآت السياحية بالصور.. مشاكل تدخل المحليات وكود الحريق تتصدران إجتماع غرفة المنشآت السياحية بالصور.. مشاكل تدخل المحليات وكود الحريق تتصدران إجتماع غرفة المنشآت السياحية


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