«جودة التعليم»: الانتهاء من زيارة 1007 مدارس بـ23 محافظة

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أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، أعداد المدارس التي تقدمت للاعتماد من الهيئة في الترم الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018-2019 وتضمن التقرير مؤسسات التعليم قبل الجامعي العام والأزهري.

وأفاد التقرير بانتهاء زيارات فرق المراجعة الخارجية التابعة للهيئة من زيارات اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي العام والأزهري في منتصف  الشهر الجاري في  23 محافظة علي مستوي الجمهورية وكان عدد مؤسسات التعليم قبل الجامعي التي تقدمت للاعتماد من الهيئة في الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 666 مؤسسة  تعليم قبل جامعي عام وأزهري، مقسمة إلي 474 مدرسة (رياض أطفال )عام و33 رياض أطفال أزهري،  104 مدرسة ابتدائي عام، و5 معاهد أزهرية ابتدائية، 39 مدرسة إعدادي عام، ومعهدين أزهريين، 8 مدارس (ثانوي فني صناعي)، ومدرسة واحدة (تعليم ثانوي) دولي.

وقد تقدم للاعتماد من الهيئة في الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2018-2019 عدد 231 مقسمة إلي 91 مدرسة (ابتدائي) عام، و47 معهد أزهري، 51  مدرسة (إعدادي) عام، 21 عهد أزهري إعدادي، مدرستين (ثانوي فني صناعي)، و10 مدارس ثانوي عام، و9 معاهد أزهرية ثانوية.

وتابع التقرير أن إجمالي أعداد المؤسسات التعليمية المتقدمة للعام الدراسي الجاري (2018-2019) بالترمين 897 مؤسسة تعليم قبل جامعي، مقسمة إلي 117 معهد أزهري و 770 مدرسة تعليم عام و10 مدارس تعليم ثانوي فني، وقد أجرت الهيئة 110 زيارة استكمال للمؤسسات التي تم زيارتها العام الماضي وكان لديها بعض نقاط الضعف وتم إرجائها لحين استكمال نقاط الضعف بها، ليصبح إجمالي الزيارات التي قامت بها الهيئة للعام الدراسي الحالي 1007 زيارة لمؤسسة التعليم قبل جامعي بالاستعانة بما يقرب من 3000 مراجع خارجي.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة يوهانسن عيد رئيسة الهيئة، إن محافظات الدلتا هي الأكثر تقدما للاعتماد من الهيئة للعام الدراسي الجاري حيث تقدم للاعتماد من الهيئة علي مستوي محافظات الدلتا 367  مؤسسة تعليم قبل جامعي بنسبة 40% من إجمالي المدارس المتقدمة يليها محافظات صعيد مصر (الوجه القبلي) 294 مؤسسة بنسبة 32% يليها القاهرة الكبرى (محافظات القاهرة – الجيزة – القليوبية) تقدم 109 مدرسة ومعهد أزهري بنسبة 12% والمدن الساحلية (إسكندرية ومرسى مطروح) تقدم 81 مدرسة ومعهد أزهري بنسبة 9% وعلي مستوي محافظات القنال (بورسعيد – الإسماعيلية - السويس) تقدم  31 مدرسة ومعهد أزهري بنسبة 3.5% من جملة المؤسسات المتقدمة للاعتماد ومحافظات البحر الأحمر تقدم 12 مدرسة ومعهد أزهري بنسبة 1.3% إما جنوب سيناء تقدم 3 مؤسسات تعليمية بنسبة 0.3%.

وأضافت عيد فى تصريحات صحفية، أن أكثر المحافظات تقدما للاعتماد من الهيئة علي مستوي التعليم قبل الجامعي هي محافظة الدقهلية حيث تقدمت ب 89 مؤسسة تعليمية بنسبة 10% يليها محافظة الإسكندرية 74 مؤسسة تعليمية بنسبة 8.2% يليها محافظة القاهرة 62 مؤسسة بنسبة 7% ثم محافظة قنا 60 مؤسسة بنسبة 6.6%.

وأوضحت أن الهيئة تقوم الآن بفحص تقارير فرق المراجعة الواردة وسوف تعلن الهيئة أعداد المؤسسات التي استوفت معايير الجودة وحصلت علي الاعتماد والتي لم تحصل عليه بعد الانتهاء من مراجعة التقارير وعرضها علي مجلس إدارة الهيئة.


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