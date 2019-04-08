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"الفول" بـ14 جنيهًا في معارض "أهلًا رمضان"

مال وأعمال

الدكتور على المصيلحى
وزير التموين

متابعات حنان حمدتو

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وزارة التموين

علي المصيلحى

أفاد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن هناك كميات تم استيرادها من الفول؛ أسهمت في انخفاض السعر.

وأضاف  خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين؛ لمتابعة الإجراءات الحكومية لضبط الأسعار وتوفير السلع بكميات وأسعار مناسبة، وذلك بحضور وزراء التموين، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والإسكان، ونائبي وزيري الكهرباء والمالية ومسئولي عدد من الجهات المعنية ،  أنه سيتم طرح كيلو الفول بـ14 جنيهًا فقط من خلال 220 موقعًا لمعارض أهلًا رمضان، اعتبارًا من 20 أبريل الجاري.



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