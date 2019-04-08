ظروف التشغيل وراء تأخر إقلاع 4 رحلات دولية

08 أبريل 2019 - 12:31 م

تأخرت عن الإقلاع اليوم 4 رحلات جوية دولية من مطار القاهرة ، وذلك عن موعدها المقرر بجدول التشغيل لأكثر من ساعة بسبب أعمال الصيانة وظروف.

وقالت مصادر بالمطار ، إن رحلة الخطوط التركية رقم 691 المتجهة إلى إسطنبول، تأخرت لأكثر من ساعة، وتأخرت رحلة الخطوط الإيطالية رقم 802 أيضا بسبب ظروف التشغيل لكل منهما.

وأضافت أن رحلة الفلاي ناس رقم 871 المتجهة إلى أبها، تأخر إقلاعها بسبب أعمال الصيانة، وتأخرت أيضا رحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة إلى فرانكفورت.