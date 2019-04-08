مصرع وإصابة 20 شخصًا في تصادم 4 سيارات

08 أبريل 2019 - 12:52 م

لفظ عاملان أنفاسهما الأخيرة فيما أصيب 18 آخرين، فى حادث تصادم عدة سيارات بمركز أبو المطامير بالبحيرة.

كان اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة، من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أبو المطامير، بوقوع حادث تصادم 4 سيارات، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 18 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى النوبارية وأبو المطامير العام لإسعافهم، وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



