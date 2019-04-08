» شاب يلقي نفسه من أعلى كوبري قصر النيل

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تمكن رجال المسطحات المائية،من إنقاذ شاب سقط فى نهر النيل، حيث لاحظ الخدمات الأمنية المعينة، لتأمين المسطح المائى لنهر النيل بدائرة قسم شرطة قصر النيل، سقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبرى قصر النيل.

 على الفور تحركت الخدمات الأمنية، وتمكنت من إنقاذه وانتشاله على قيد الحياة، وإجراء الإسعافات الأولية له، بالفحص تبين عدم وجود إصابات ظاهرية به، وبسؤاله لم يتهم أحد بالتسبب فى سقوطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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