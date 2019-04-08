وزيرة الهجرة: "إحنا في حرب"

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نبيلة مكرم

التليفزيون المصرى

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج: "إحنا في حالة حرب، وفي حالة الحرب لازم نستخدم كل الأذرع المصرية في الخارج"، مضيفة أنه يجب أن يتم استخدام الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش بمصر أيضا وحاليا تعيش في الخارج". 

وأضافت "مكرم"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن الكثير منهم وصلوا إلى مراكز مرموقة ولهم علاقة بصناع القرار في الدول التي يعيشون فيها، ولذلك جاءت مبادرة "العودة للجذور"، بالتعاون مع قبرص واليونان. 

وتابعت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه يتم استخدام الجاليات القبرصية واليونانية في إنجلترا لتغيير الصورة الموجودة عن السياحة في مصر. 

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