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"مستقبل وطن": حادث النزهة الإرهابي محاولة يائسة لزعزعة استقرار البلاد

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أمينة عبد العال

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حادث النزهة

تقدم المستشار أحمد محمود شوق، القيادى بحزب مستقبل وطن، بخالص العزاء للشعب المصرى ولأسر ضحايا شهداء الحادث الارهابى الذى استهدف قوة أمنية صباح اليوم شرق القاهرة ما أسفر عن استشهاد ضابط وقائد السيارة واصابة فردى شرطة ، مؤكدا أن رجال الأمن يضحون دائما بأرواحهم فى سبيل أمن وسلامة واستقرار مصر .

وأكد "شوق"، أن هذا الحادث الإرهابى غرضه زعزعة أمن وسلامة واستقرار البلاد قبل إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وهذا لن يحدث فى ظل قيادة حكيمة تحكم مصر وهو الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع أن يقضى على الإرهاب وأن يجعل مصر بلدا مستقرا سياسيا واقتصاديا وفى طريقها للتقدم والرخاء وهذا كله جعل الارهابيين يحاولون فى نزعهم الأخير النيل من الوطن واستقراره وفى كل مرة يفشلون فى مخططهم لقوة الأمن المصري والقوات المسلحة العظيمة .



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