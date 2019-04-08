الأهلي يخاطب الأمن لزيادة عدد الجماهير

08 أبريل 2019 - 02:03 م

أرسل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلى، خطابًا إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يناشده السماح بالحضور الجماهيري في مباراة العودة بين الأهلي وصن داونز والمحدد لها السبت المقبل بملعب برج العرب بالسعة الكاملة لملعب المباراة؛ لمساندة الفريق في هذه المهمة التي يحتاج فيه جماهيره.

وأكد رئيس الأهلي في خطابه، على الدور الكبير للأمن وقياداته في مساندة كافة الأندية التي تمثل مصر في المحافل القارية، وأنه يعلم حجم الجهد الذي تبذله الوزارة لتأمين وسلامة الجميع.

وحدد مجلس الأهلي، مبلغ عشرة جنيهات سعرًا لتذكرة المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها على استاد برج العرب.



