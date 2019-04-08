رصاصة طائشة تنهي حياة طفلة.. قصة مبكية ترويها الأم

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قتل

طفل

الحياة

ريهام سعيد

عرضت الإعلامية ريهام سعيد، قصة مقتل الطفلة "جنا"، في منزلهم بسبب إطلاق أعيرة نارية بالخطأ.

وقال والد الطفلة، خلال حوارها لبرنامج "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، إن بناته الثلاثة كانوا يستذكرون دروسهم، ويخرجون بين الحين والآخر للترفيه عن أنفسهم في "البلكونة"، وأثناء خروج "جنا"، كانت هناك صوت مشاجرة وسمع صوت طلق ناري، فنادى عليها لكي تعود فلم ترد، ووجدوها مقتولة.

وأشار والد الضحية، إلى أنه ذهب بها إلى المستشفى ولكن لم يستطيعوا إنفاذها، لافتا إلى أن كل ما حدث وقع خلال دقيقة واحدة، معقبا "كانت ملاك".

أما والدة الطفلة فقالت إن هذا الشارع كل يوم تحدث به مشكلة، لافتة إلى أنها موظفة وتكتفي بعملها ورعاية بناتها، مشيرة إلى أن العقوبة قد تصل لثلاثة سنوات فقط لأنه قتل خطأ.

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