» تفاصيل جريمة"الجنس والسحر" في إمبابة

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قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، الإثنين، إحالة سائق وزوجته، إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل سيدة عجوز فى إمبابة انتقاما من نجل المجني عليها لمعاشرته المتهمة الثانية جنسيًا تحت تأثير السحر.

وذكر المتهم في أقواله إنه منذ عامين تعرفا هو وزوجته على نجل المجنى عليها بجعوى قدرته على استخدام الزئبق اأحمر وفتح مقابر أثرية والحصول على كميات ضخمة من الذهب.

وذكر المتهم أن نجل المجنى عليها استخدم السحر لمعاشرة زوجته واستمر الأمر لقرابة عامين، حيث أصيبت الزوجة بأزمة صحية وأخبرها الطبيب بضرورة إجراء جراحة عاجلة، بسبب ممارسات جنسية شاذة، وبسؤال الزوج للمتهمة الثانية عن ما قاله الطبيب، فأخبرته بأن الدجال يمارس معها الجنس بطريقة شاذة.

وقرر الزوجان المتهمان، الانتقام من المجني عليه عقب فشلهم في العثور عليه، فقتلا والدته المسنة داخل شقتها في إمبابة، ليحرقا قلبها على ابنها.

وذكر المتهم الأول أنه أحضر شاكوش و"كتر" واصطحب زوجته متوجها لمنزل «عزيزة»، وفور دخولهما شقتها قام بضربها على رأسها بآلة الحادة، ثم ذبح رقبتها بـ"الكتر، وقام بمساعدة زوجته ببعثرة الشقة بالكامل، لإظهار الأمر على أنه سرقة. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي أصدرت القرار السابق.


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