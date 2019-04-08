مدبولي يطلب سرعة إنشاء 4 أسواق جملة مركزية

08 أبريل 2019 - 04:48 م



دعا مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزارة التموين،، إلى الإسراع باتخاذ "الخطوات التنفيذية لإقامة أربعة أسواق جملة مركزية بمساحة 20 فدانا لكل سوق في الجيزة، ومنطقة القناة، والدلتا، والصعيد" وبمساحة إجمالية 80 فدانا.



ولفت مدبولي، خلال اجتماعه، ، مع وزير التموين على المصيلحي إلى حرص الحكومة على "النهوض بمنظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير البنية التحتية الخاصة بها، وتيسير حركة النقل وخفض الأسعار، وتفادي الحلقات الوسيطة التي تتسبب في ارتفاع أسعار السلع".



وشدد مدبولي على أن "تبدأ التموين فورا في عملية اختيار مواقع تلك الأسواق بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية والجهات الأخرى المعنية حتى يتسنى الانتهاء من تلك الأسواق الأربعة في أسرع وقت ممكن".





