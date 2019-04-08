لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

08 أبريل 2019 - 04:51 م

اعتذر لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجماهير القلعة الحمراء، عن الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها الفريق بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على «فيس بوك».



وتعهد حسام عاشور قائد الفريق بالنيابة عن باقي زملائه في الأهلي بالرد في مباراة الإياب أمام بطل جنوب أفريقيا لمحو أثار الهزيمة القاسية، رافضًا سرد أي مبررات



وأضاف «عاشور»، أن كل لاعبي الأهلي يتحملوا مسئولية نكسة صن داونز، مضيفًا أنهم لن يتحملوا ابتعاد جماهير القلعة الحمراء وهي التي كانت كلمة السر في نجاحتهم وانتصاراتهم السابقة.



وكان النادي الأهلي قد تلقى هزيمة ثقيلة فى ذهاب الدور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا السبت الماضى، عندما منيت الشباك الحمراء بخمسة أهداف نظيفة سجلها لاعبو صن داونز فى الشباك الحمراء بجنوب أفريقيا.

ويخوض النادي الأهلي مباراة العودة ورد الاعتبار السبت المقبل، حيث سيكون الفريق الأحمر مطالباً بتسجيل خمسة أهداف على الأقل للإبقاء على حظوظ الفريق الأحمر في التأهل إلى الدور نصف النهائى من البطولة الغائبة عن دولاب البطولات الأهلاوية منذ التتويج الأخير في 2013.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 55 نقطة، في الوقت الذي يتربع فيه نادي الزمالك على قمة الجدول برصيد 57 نقطة.