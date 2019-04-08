وزارة الدفاع الأمريكية تتوقع حل نزاع مع تركيا حول منظومة إس-400

عصام الشربيني
توقع باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، حل نزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة صواريخ إس-400 الدفاعية من روسيا، وذلك بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بطائرات إف-35 إلى تركيا.
وقال للصحفيين في البنتاجون: "أتوقع أن نحل المشكلة، بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات إف-35".
وتسعى واشنطن إلى إقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلًا من إس-400.
وأضاف شاناهان أنه يتوقع تسليم طائرات إف-35، الموجودة حاليًّا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.
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