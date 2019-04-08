الإعدام لـ 5 أشخاص لخطفهم مواطن وقتله بالشرقية

صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، منذ قليل، على قرار فضيلة مفتى الديار المصرية، بالإعدام شنقا لـ5 أشخاص لقيامهم بخطف مواطن وقتله بسبب سرقة توك توك.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحى محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق.

وتعود أحداث القضية رقم 23450 لسنة 2011 جنايات منيا القمح،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد وصول "علاء م ع" مقيم بميت يزيد جثة هامدة.

وكشفت التحريات التى قام بها النقيب أحمد حسن، معاون مباحث منيا القمح، برئاسة المقدم وليد عنتر، رئيس مباحث منيا القمح، قيام كل من " أحمد ع س" و" إبراهيم م م" و" أشرف ع ع" و" عاشور م " و" وائل ج ال " جميعهم مقيمين ميت يزيد مركز منيا القمح، بأن المتهم الثانى أعتقد قيام المجنى عليه بسرقة التوك توك فأشترك المتهمين فى خطف المجنى عليه واحتجازه داخل عشة وتم التعدى عليه بالضرب المبرح.

وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة، قررت إحالتهم إلى جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.