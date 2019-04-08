  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:44 م
بحث متقدم
المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

الدولار

السعودية تكشف حقيقة تهديد أمريكا بالدولار

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

الاهلى

لاعبو الأهلي يعتذرون للجماهير.. ويتعهدون بالرد

فايز السراج

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

«ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

الرياضة

برشلونة
برشلونة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

القبض على والد "ميسى"

#

مدرب مانشستر يونايتد يعلق على الصدام مع برشلونة

#

«صلاح» يقود هجوم ليفربول أمام مانشستر يونايتد

#

نجم إسباني يكشف سبب عداوة لاعبي الريال وبرشلونة

برشلونة

مانشستر يونايتد

المصريون

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة أرنستو فالفيردي، قائمة فريقه لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي، على ملعب "أولد ترافورد" يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة مهاجم الفريق عثمان ديمبلي، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة ليون الفرنسي، والتي استمرت لثلاث أسابيع.

وجاءت القائمة كالأتي:-

حراسة المرمى: تير شتيجن – سيليسين - إيناكي بينا.

الدفاع: سيميدو- ألبا – توديبو- بيكيه – أومتيتي – لينجليت – موريلو.

الوسط: روبرتو- بوسكيتس – فيدال - ألينيا – آرثر- راكيتيتش – ألينيا.

الهجوم: ميسي – سواريز- ديمبلي - برنس بواتنج – مالكوم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد
» الكويت تنهي عمل 176 معلمًا جديدًا
» ضبط سيدة وزوجها للاستيلاء على 5 ملايين بالإسكندرية
» ألمانيا تطالب «حفتر» بوقف الهجوم على طرابلس «فورا»
» طبيب نساء وتوليد يغتصب سيدة مُسنة
» تعليق غير متوقع لأمير سعودي على إهداء سمية الخشاب«ختم الرسول»
» البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه
» حقيقية وقوع انقلاب عسكري في السودان

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:53 م

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين