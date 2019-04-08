إصابة مدافع المصري بقطع في الرابط الصليبي

08 أبريل 2019 - 06:01 م

أثبتت الفحوصات الطبية إصابة الفلسطينى محمد صالح مدافع فريق المصرى، بقطع في الرباط الصليبي على خلفية تعرضه للإصابة خلال المباراة التجريبية التى جمعت بين الفريق الأول وفريق الشباب مساء أمس الأحد.

ومن المقرر أن يُجرى اللاعب عددا من الفحوصات والأشعة التشخيصية خلال اليومين القادمين للتأكد من مدى الإصابة، حيث ستتم مراجعة نتيجة تلك الفحوصات بواسطة الدكتور هشام مصطفى طبيب الفريق الأول، وفى ضوئها سيتم تحديد الخطوات المقبلة فى مشوار علاج النجم الفلسطينى الدولى الذى ظهر بمستوى طيب للغاية خلال المباريات التى خاضها مع المصرى منذ انضمامه للمصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق فلوريانا المالطى.

ويستعد المصرى لخوض مباراته المقبلة فى الدورى أمام الزملك والمحدد لها مساء الخميس المقبل باستاد السويس.