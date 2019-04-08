إحباط تهريب 20 ألف قطعة ألعاب نارية محظورة

نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، في إحباط محاولة تهريب ألعاب نارية لداخل البلاد محظور دخولها عبر ميناء العين السخنة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية في ضبط 20 ألف قطعة ألعاب نارية متوسطة الحجم أسطوانية الشكل، ومزودة بفتيل اشتعال داخل صناديق خاصة بسماعات المسارح كبيرة الحجم، أعدت خصيصًا للتهريب، بداخل حاوية مشمولها (إكسسوار مسرح) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء العين السخنة، لصالح إحدى مكاتب الاستيراد والتصدير بمدينة "طنطا" بمحافظة الغربية ملك أحد الأشخاص "محدد".

بسؤال المفوض من صاحب الشأن بما أسفر عنه الضبط، أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحوى الرسالة من بضائع ممنوعة أو محظورة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.