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المسطحات تداهم مصنعين لإنتاج الأعلاف المغشوشة

قضايا وحوادث

المسطحات تداهم مصنعين لإنتاج الأعلاف المغشوشة
المسطحات تداهم مصنعين لإنتاج الأعلاف المغشوشة

أحمد سالم

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المصريون

الزمالك

الاهلى

ضبطت شرطة البيئة والمسطحات، "1303،622 طن" أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف أسماك مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر بداخل مصنعين ومخزن غير مرخصين خلال حملة أمنية مكبرة بنطاق محافظة البحيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

يأتى ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج وضبط جرائم الاتجار غير المشروع في مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف، والمخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة والمحظور تداولها.

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