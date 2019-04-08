تأجيل مباراة الزمالك مع دجلة.. والأهلي والنجوم

08 أبريل 2019 - 07:29 م

قرر عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباراة النجوم والأهلي، والتي كان المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وأيضا مباراة الزمالك ووادي دجلة، والتي كان المقرر إقامتها الأحد المقبل، إلى موعد أخر يحدد فيما بعد.

وذلك لمشاركة الأهلي والزمالك، في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتعرض الأهلي لهزيمة ثقيلة أمام صن دوانز، في مباراة الذهاب، من دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا، بخماسية نظيفة، بينما تعادل الزمالك مع فريق حسنية أكادير، سلبيا في مواجهة الذهاب بدور الـ8 من الكونفيدرالية الإفريقية.