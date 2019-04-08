الإفراج عن 8 أردنيين بسجون النظام السوري

08 أبريل 2019 - 07:40 م

أعلن الأردن، اليوم الإثنين، إفراج النظام السوري عن 8 معتقلين من مواطنيه من أصل 30، كان احتجزهم منذ فتح الحدود بين البلدين نهاية العام الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية سفيان القضاة، في بيان، إن الوزارة تلقت مذكرة من السفارة السورية بعمان بهذا الشأن، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح أن الخطوة جاءت بعد أيام من بحث الوزارة قضية المعتقلين الأردنيين في سوريا مع القائم بأعمال السفارة السورية في عمان، في رابع لقاء لهذا الغرض.

وشدد القضاة على استمرار تواصل وزارته مع السلطات (النظام) السورية للإفراج عن بقية المعتقلين وتحديد أماكن اعتقالهم وتمكين سفارتنا في دمشق من زيارتهم.

والمعتقلون المفرج عنهم، وفق البيان الأردني، هم "زياد العدرة، يزيد المساعيد، أشرف الشرع، حازم المساعيد، بلال داوود، رامي أبو يونس، عيسى العقيلي، وبشار الربيع".

واستدعت الخارجية الأردنية، الخميس الماضي، القائم بأعمال النظام السوري بعمان أيمن علوش؛ للمطالبة بالإفراج عن مواطنين أردنيين تم اعتقالهم من دون أسباب واضحة.

وشهدت علاقات البلدين، خلال فترة الأزمة "المستمرة" بسوريا، حالة من "الجفاء السياسي"، ظهرت معالمه واضحةً بعد طرد المملكة لسفير النظام لديها، في مايو 2014.

واختار الأردن، منذ بداية الأزمة في جارته الشمالية، الحياد في مواقفه "المعلنة" إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحلّ سياسي يضمن أمن سوريا واستقرارها.

إلا أن النظام السوري، تمسك بـ"نغمة التشكيك" الدائم والاتهامات المستمرة لعمان، بدعمها للمعارضة، وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلاً.