  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
مرشدو جماعة الإخوان

أنظمة القمع داخل الإخوان.. حكايات وأسرار

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان عاجل من قائد الجيش السوداني بشأن التطورات الأخيرة

ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

«يوتيوب» يمنح «حمو بيكا» جائزة المليون مشترك

الصفحة الأخيرة

حمو بيكا
حمو بيكا

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

أورتيجا يوجه رسالة لـ"حمو بيكا وشطة": "محتاجين إدارة"

#

حبس «حمو بيكا»

#

أول تعليق من "حمو بيكا" عقب الحكم بحبسه

#

حقيقة خطوبة ابنة مطرب شهير على "حمو بيكا"

منح موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، جائزة للمطرب الشعبى حمو بيكا، والمطرب فيجو الدخلاوي، لتخطيهم حاجز المليون مُتابع على الموقع.

وشارك بيكا جمهوره بهذه اللحظة، فنشر صورة أثناء استلامه الجائزة، وعلق عليها قائلاً :"مفيش ألف مبروك، وصلنا المليون مشترك، حمو بيكا، وفيجو الدخلاوي".

وكان قد تقدم مغني المهرجانات حمو بيكا بأوراقه للالتحاق بنقابة المهن الموسيقية وذلك بعد ملاحقته أمنيًا وإلغاء حفلاته التي كان تعود على إقامتها في الإسكندرية، وذلك بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية أن حمو يقيم هذه الحفلات بدون ترخيص أو تصريح من نقابة المهن الموسيقية المسؤوله عن هذا الأمر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال مصري سرق خاتما من وريث نابليون بونابرت
» تطورات خطيرة وأوامر عسكرية عاجلة بإثيوبيا
» الحكومة السودانية تكشف حقيقة تسليم «البشير» السلطة للجيش
» محمد رمضان يواصل استفزاز زملائه
» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب
» «نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر
» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول