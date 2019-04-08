السيطرة على حريق في قطار VIP بأبو تشت

تمكنت الأجهزة المعنوية بمحطة سكك حديد أبوتشت بمحافظة قنا من السيطرة، على حريق محدود نشب بجرار قطار 980 vip القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، أثناء مروره بمحطة أبوتشت.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغًا باندلاع حريق بجرار قطار 980 القادم من القاهرة إلى أسوان، أثناء اقتراب من محطة سكك حديد أبوتشت، ونتج عن الحريق تلفيات بسيطة، دون أي حدوث أي أضرار بين الركاب، الذين تم إنزالهم من القطار، لحين السيطرة على الوضع تمامًا كإجراء احترازي.

انتقلت إلى المحطة قوات الحماية المدنية، وجاري تسيير حركة القطارات بعد السيطرة على الحريق تمامًا، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.