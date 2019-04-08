  • الإثنين 08 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:20 م
بحث متقدم
مرشدو جماعة الإخوان

أنظمة القمع داخل الإخوان.. حكايات وأسرار

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

بيان عاجل من قائد الجيش السوداني بشأن التطورات الأخيرة

ابوتريكة

دعوة «أبوتريكة» لحضور قرعة أمم أفريقيا بالقاهرة

المشير خليفة حفتر

«المجلس الأعلى» يدعو لتفعيل أمر القبض على «حفتر»

منظمة الصحة العالمية،

«الصحة العالمية» تشيد بالتأمين الصحي الجديد في مصر

سطام بن خالد

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

كلوب وصلاح

«كلوب»: هؤلاء وراء تراجع مستوى «صلاح»

احمد الوكيل

بشرى سارة.. تخفيض أسعار 40 نوعا من السلع الأساسية

مقتل إمام بالهرم

تطورات جديدة تغير مجرى القضية في قتل «إمام الهرم»

الملك سلمان

توجيهات جديدة للملك سلمان لأمراء وشيوخ

السيطرة على حريق في قطار VIP بأبو تشت

قضايا وحوادث

قطار
قطار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

السيطرة على حريق فى جرار قطار أسيوط

#

اندلاع حريق بمحل عطور بميدان لبنان

#

إنقاذ 160 سائحًا صينيًا بعد نشوب حريق في يخت سياحي

#

إخماد حريق داخل قطار القاهرة - المنصورة

حريق

قطار

أبو تشت

تمكنت الأجهزة المعنوية بمحطة سكك حديد أبوتشت بمحافظة قنا من السيطرة، على حريق محدود نشب بجرار قطار 980 vip القادم من القاهرة متجهًا إلى أسوان، أثناء مروره بمحطة أبوتشت.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، بلاغًا باندلاع حريق بجرار قطار 980 القادم من القاهرة إلى أسوان، أثناء اقتراب من محطة سكك حديد أبوتشت، ونتج عن الحريق تلفيات بسيطة، دون أي حدوث أي أضرار بين الركاب، الذين تم إنزالهم من القطار، لحين السيطرة على الوضع تمامًا كإجراء احترازي.

انتقلت إلى المحطة قوات الحماية المدنية، وجاري تسيير حركة القطارات بعد السيطرة على الحريق تمامًا، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (1)

محمود سلطان

فضيحة الأهلي.. من يدفع ثمنها؟!

فراج إسماعيل

تعددت الأسباب و «الإدمان» واح

حسام فتحي

أحمد عرابى..ثورة ونفى وتشويه

د. هشام الحمامي

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال مصري سرق خاتما من وريث نابليون بونابرت
» تطورات خطيرة وأوامر عسكرية عاجلة بإثيوبيا
» الحكومة السودانية تكشف حقيقة تسليم «البشير» السلطة للجيش
» محمد رمضان يواصل استفزاز زملائه
» حريق في قطار vip بقنا وإخلاء جميع الركاب
» «نتنياهو» يعقد جلسة طارئة في منزله لبحث هذا الأمر
» «ماني» لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي
» صفقة تاريخية منتظرة بين الزمالك وبيراميدز
» وديًا.. منتخب الشباب يهزم تنزانيا بثنائية
» بالفيديو.. سعودي يحاول الانتحار من أعلى جسر ميدان القاهرة
» «ميسى» على رأس قائمة برشلونة لمواجهة مانشستر يونايتد

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:14 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:41

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول