طرد لاعبين من شبيبة القبائل بسبب حيازة وتعاطي المخدرات

08 أبريل 2019 - 08:05 م

قررت إدارة نادي فريق شبيبة القبائل، وصيف دوري المحترفين الجزائري، الاستغناء عن لاعبيه، جوبا أوقاسي وإلياس بن يوسف، على خلفية تورطهما في حيازة وتعاطي المخدرات.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، أن القرار الذي اتخذه بشأن اللاعبين نهائي ولا رجعة فيه، وأنه سيحتفظ لنفسه بحق طلب تعويض من أي شخص يلحق الضرر بسمعة النادي.

وأكد النادي أنه سيتخذ إجراءات تأديبية أخرى ومراقبة سلوك اللاعبين على نحو عاجل لاستباق أي تصرف يسيء للنادي.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة بالعاصمة الجزائرية قضى بحبس اللاعبين لحين استكمال التحقيقات معهما، بعدما جرى توقيفهما، الجمعة الماضية، بأحد فنادق مدينة الشراقة وبحوزتهما مخدرات.