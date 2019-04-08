لهذا السبب.. عامل يقتل شقيقته بشبرا

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قضايا وحوادث

جثة
جثة

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القليوبية

شبرا

ربة منزل

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل مقتولة بشبرا الخيمة، حيث تبين أن شقيقها قتلها لشكه في سلوكها، وتم التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول جثة ربة منزل.

وانتقل على الفور العميد يحيى راضى رئيس مباحث المديرية، والعميد إسماعيل عبدالله مأمور القسم، وبالفحص تبين أن الجثة لربة منزل تدعى " ب. س"، وبتكثيف جهود البحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها " م. س" عاطل تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لشكه في سلوك المجني عليها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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