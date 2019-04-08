أبطال آسيا.. العين الإماراتي يتعادل إيجابيا مع الدحيل

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المصريون

العين

الدحيل

حقق فريق العين الإماراتي تعادلًا غاليًا أمام الدحيل القطري، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الإثنين، على ملعب عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، في إطار مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

سجل هدفي الدحيل كل من، كريم بوضياف والمغربي يوسف العربي في الدقيقتين 9 و32، فيما أحرز هدفي العين كل من، جمال معروف وماركوس بيرج في الدقيقتين 36 و58، وأهدر العين ركلة جزاء عن طريق لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 55.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الدحيل إلى 4 نقاط، بينما ارتفع رصيد العين إلى نقطتين.


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