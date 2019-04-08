» إخلاء سبيل الطالب بطل الواقعة المُخلة مع فتيات داخل المدرسة

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قررت نيابة أبو كبير بالشرقية، برئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل الطالب بطل واقعة الفيديو المتداول بشأن قيام شباب وفتيات بـ"حضن" بعضهم البعض داخل مدرسة "الزهراء" الإعدادية بمدينة أبو كبير، والتى حدث نهاية امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة بالمدرسة، بكفالة 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة "أبو كبير، يفيد بقيام "أحمد ال ع" 22 عامًا، مُقيم ببندر أبو كبير، بتسليم نفسه؛ على خلفية اتهامه بالتورط فى الفيديو المُشار إليه، حيث أفاد بأنه كان خاطب إحدى الفتيات اللتين ظهرا يحتضناه بالفيديو، وكانت أجهزة الأمن قد تواصلت مع أسرته لتسليمه.

كان مصدر بمديرية التربية والتعليم، أوضح أن المديرية أرسلت لجنة للتحقيق فى الواقعة بالتنسيق مع لجنة من ديوان عام المحافظة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل الطالبات ممن ظهرنَّ فى الفيديو وفقًا للائحة الانضباط الطلابي، لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم إحالتهم للجنة تأهيل نفسي، موضحًا أنهم أبناء عمومة، وأن ذلك كان فور انتهاء اليوم الأخير للامتحانات بالمدرسة.


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