أبطال آسيا.. الوصل يسقط أمام زوباهان الإيراني

08 أبريل 2019 - 08:48 م

فاز فريق زوباهان الإيراني على نظيره الوصل الإماراتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب الوصل في دبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.

وتقدم الوصل بهدف في الدقيقة 15 بواسطة كايو كانيدو كريا ولكن بعد دقيقة واحدة فقط رد ايجودارو اوساجونا بهدف التعادل لزوباهان.

وأضاف أمير أرسلان مطهري الهدف الثاني للفريق الإيراني في الدقيقة 35 قبل أن يختتم حميد بوحمدان التسجيل في الدقيقة 86.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها اليوم الاثنين النصر السعودي مع ضيفه الزوراء العراقي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

ويتصدر زوباهان المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، مقابل أربع نقاط من مباراتين للزوراء وثلاث نقاط للوصل ويبقى النصر بلا رصيد من النقاط.

وتقام الجولة الرابعة يوم 23 أبريل الجاري، حيث يلتقي الزوراء مع النصر في كربلاء، وزوباهان مع الوصل في أصفهان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الستة عشر للبطولة القارية.