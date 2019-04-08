» طائرة الأهلي تتأهل إلى نهائي البطولة الأفريقية

08 أبريل 2019 - 09:09 م

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلى نهائى البطولة الأفريقية للأندية، التى تقام على أرضه ووسط جماهيره وتستمر حتى يوم 10 أبريل الحالى، بالفوز على السويحلى الليبى بنتيجة 3 /1 فى نصف النهائى.

وتأهل الفريق الأحمر إلى نصف النهائى بالفوز على أساريا 3 /0 فى دور الثمانية. وشهد الدور الأول تحقيق الفريق الأحمر للعلامة الكاملة بالفوز على كل من: إجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى والشرطة البتسوانى، الأسمنت الإثيوبى.