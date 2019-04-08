«كاف» يوضح حقيقة منع الصحفيين المصريين من حضور القرعة

08 أبريل 2019 - 09:17 م

نفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، ما تردد حول منع الصحفيين المصريين دخول حفل مراسم قرعة بطولة الأمم الإفريقية 2019، من أجل دخول مراسلين بعض وكالات الأنباء، والمحطات التلفزيونية العالمية.

ومن المنتظر أن تقام قرعة كأس الأمم الإفريقية تحت سفح الأهرامات يوم الجمعة المقبل.

وأكد «الكاف» في بيان رسمي، في بيانه عدم صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام بشأن طريقة تنظيم حفل قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تقام في مصر بشهر يونيو المقبل، مؤكدين أن الكاف غير مسئول عما نشر بشأن طريقة حضور ممثلي وسائل الإعلام المصرية والعالمية، وأن الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي هو الوسيلة الوحيدة للتواصل مع الجماهير والإعلاميين في القارة السمراء.

وتضمن البيان، أن الموقع الرسمي لم ينشر ما يفيد طريقة حضور القرعة للإعلاميين، مؤكدين أنه للوائح النظام الأساسي واللوائح الخاصة بالكاف، فإنه من المنتظر أن تعرض خطة تنظيم حفل القرعة الذي يقام يوم الجمعة المقبل والإجراءات المتبعة، من اللجنة المنظمة للعرض على اللجنة التنفيذية والموافقة عليها، ثم إعلانها للإعلاميين والصحفيين.

وشدد الاتحاد الأفريقي في بيانهن على أنه غير مسئول عما وصفه بالافتراضات التي نشرت في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، مرؤكدين نشر كافة الإجراءات المتبعة لحضور القرعة في بيان على الموقع الرمسي بمجرد أن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة التنفيذية.