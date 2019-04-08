بشرى ساره لـ"المواطنين" قبل رمضان

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سلع حرُم منها المصريون
سلع حرُم منها المصريون

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زف الإعلامي أحمد موسى، بشرى سارى للمواطنين قبل دول شهر رمضان، بشأن توفير السلع الاستراتيجيه وأسعارها، استعدادا للشهر الفضيل، مؤكدا على إن أوضاع البلد مستقرة ويتوافر فيها جميع السلع الاستراتيجية.
وقال "موسى"، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مجلس الوزراء قام بعد اجتماع موسع لتوفير السلع الاستراتيجية خلال فترة رمضان والعيد؛ قائلا: «في عهد الإخوان  كنا بندور على كيلو سكر وزارة زيت ورغيف عيش وانبوبة ومش لاقيين" 
وأثنى على زيادة المخزون الاستراتيجي في السلع الأساسية من فول وأرز وزيت وغيرها؛ مقدما التحية للدكتور مصطفى مدبولي لضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان.

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